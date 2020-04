Dans une longue interview accordée au quotidien L'Equipe, Stan Wawrinka a fait part de son pessimisme quant à la suite de la saison 2020, suspendue en mars à cause de la pandémie de coronavirus.

Et si la saison 2020 de tennis ne pouvait pas reprendre ? C'est en tout cas l'hypothèse évoquée mercredi par Stan Wawrinka dans une interview accordée au quotidien L'Equipe. "C'est possible qu'on ne rejoue plus du tout cette année, a indiqué le Suisse de 35 ans. C'est dur d'imaginer la sortie tout de suite. Le plus important, c'est de penser à la santé de tout le monde. Il faut voir comment le déconfinement se déroule et s'il y aura une deuxième vague."

Battu par Alexander Zverev (1-6, 6-3, 6-4, 6-2) en quarts de finale du dernier Open d'Australie, le seul tournoi du Grand-Chelem qui a eu lieu à ce jour en 2020, le vainqueur de Roland-Garros 2015 estime que la mondialisation du tennis pourrait poser des problèmes d'organisation. "C'est l'un des sports les plus compliqués à gérer par rapport au coronavirus parce qu'on vient de partout dans le monde. Non seulement il faut que les pays s'ouvrent, mais il faut qu'on puisse voyager et se rassembler", a-t-il ajouté.

Pour l'actuel dix-septième joueur mondial, même des tournois à huis clos seraient difficiles à organiser dans le contexte sanitaire actuel. "Même si on joue sans public, il y a énormément de gens sur place, a-t-il renchéri. Roland-Garros, par exemple, ce n'est pas organisé par cinquante personnes. C'est trop tôt pour savoir... On est tellement loin de la compétition." En attendant, Stan Wawrinka se consolera autour d'un apéro sur Instagram avec Benoît Paire.

