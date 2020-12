Cette fois, c'est officiel. La WTA fera peau neuve en 2021. L'instance dirigeante du tennis féminin professionnel a décidé d'une série de changements en vue de la saison prochaine. En plus d'un nouveau logo, d'un slogan de campagne publicitaire ("WTA for the Game"), les catégories de tournois qui animent son circuit ont été renommées, comme l'avait annoncé Marca la semaine dernière. Pour leur donner plus de clarté et de visibilité, elles ont été calquées sur leurs homologues de l'ATP.

Les "Premier Mandatory" et "Premier 5" laisseront ainsi leur place aux WTA 1000 la saison prochaine, les "Premier 700" aux WTA 500, les "International" aux WTA 250 et les "125K" aux WTA 125. L'idée est de rendre la hiérarchie de l'importance des compétitions plus claire, à l'image des Masters 1000, ATP 500 et ATP 250 chez les messieurs.

Le flou entretenu sur les points attribués par catégorie

Cependant, cette nouvelle nomenclature n'est pas liée au nombre de points remportés par la gagnante de chaque catégorie comme c'est le cas sur le circuit ATP, précise le communiqué de l'instance. Une décision surprenante puisqu'elle entretient un certain flou, alors que l'objectif était justement de simplifier les choses... Un ancien "Premier Mandatory" comme Indian Wells et un ancien "Premier 5" comme Rome devraient donc toujours rapporter respectivement 1000 et 900 points à leurs championnes respectives, alors qu'ils feront désormais tous les deux partie de la nouvelle catégorie WTA 1000.

Cette réforme entérine un rapprochement entre les instances dirigeantes des tennis féminin et masculin, mais il n'est pour le moment pas question de fusion entre les deux entités. L'idée avait été remise sur le tapis par Roger Federer lors de l'interruption des compétitions due au coronavirus au printemps dernier. Le chemin semble encore long.

Récapitulatif de la nouvelle nomenclature :

WTA 1000 à la place de "Premier Mandatory" et "Premier 5"

WTA 500 à la place de "Premier"

WTA 250 à la place de "WTA International"

WTA 125 à la place de "125 K"

