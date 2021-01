Une courte collaboration, et Zverev et Ferrer en restent là

"J'ai décidé de renouer avec mes racines et laisser ma famille m'aider en termes de coaching, Mischa (son frère aîné, NDLR) et Sergei Bubka me représenteront. Je veux remercier Team 8 pour leur super travail et cette formidable expérience, mais nous avons convenu que laisser ma famille reprendre un rôle prépondérant était la bonne décision", a notamment indiqué Zverev.