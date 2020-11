Thiem avait à l'époque encore déclaré avoir encore le temps et qu'il participerait à ceux de Paris 2024. Mais le coronavirus est passé par là, bouleversant le calendrier sportif mondial et entraînant le report d'un an des Jeux de Tokyo. Plus tenu par une quelconque obligation contractuelle, le numéro 3 mondial s'est donc repenché sur la question. Si la place de l'épreuve olympique dans la carrière d'un tennisman est bien moins importante que celle d'un tournoi du Grand Chelem, les cadors actuels du circuit lui ont accordé plus d'attention.