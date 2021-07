Déjà secoué par le typhon Nepartak, le Japon a aussi eu le droit à un coup de tonnerre mardi. La star nipponne Naomi Osaka, candidate au titre olympique en simple a été éliminée dès le 3e tour par Marketa Vondrousova. La numéro deux mondiale n'a été que l'ombre d'elle-même, et a été logiquement expédiée en deux manches (6-1, 6-4) et 1h08 de jeu par la Tchèque. Celle qui avait allumé la vasque olympique lors de la Cérémonie d'ouverture de ces JO est brutalement redescendue sur terre, rappelant qu'elle n'avait plus joué depuis son retentissant retrait avant le deuxième tour de Roland-Garros.

Osaka a peiné face à une adversaire en panne de résultats depuis son explosion lors de Roland-Garros 2019, où elle avait atteint la finale. Mais sur un court alourdi par l'humidité ambiante et des conditions de jeu plus lentes façon "indoor", dûes au toit fermé, la Tchèque a montré toute l'étendue de son talent, quand Osaka distribuait les coups droits en dehors du court (14 fautes directes rien que dans le premier set).

