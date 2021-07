Tennis

Serena, Venus Williams et Leander Paes attendent la relève : les stats marquantes du tennis aux JO

TOKYO 2020 - Des matches à rallonge, des fessées comme jamais et des émotions en pagaille : si le tennis a connu une longue période sans être aux Jeux olympiques, ce sport a tout de même des références incontournables. Avec notre partenaire Jeu, Set et Maths, voici les chiffres les plus marquants de l'ère Open et au-delà auxquels les soeurs Williams ou Leander Paes ont écrit de belles histoires.

00:02:47, il y a une heure