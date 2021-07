Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors qu'elle devait disputer le double mixte dans la foulée de son quart de finale en simple mercredi, Paula Badosa a dû renoncer, terrassée par la chaleur humide. Evacuée du court sur chaise roulante après son premier set perdu contre Marketa Vondrousova (6-3, ab.), l'Espagnole a donc cédé sa place et ce sont les Français Fiona Ferro et Pierre-Hugues Herbert qui en ont profité pour intégrer le tableau à la dernière minute.

Les Bleus affronteront les Polonais Iga Swiatek et Lukasz Kubot au 1er tour. Plus tôt dans la journée, leurs compatriotes Kristina Mladenovic et Nicolas Mahut se sont sèchement inclinés d'entrée contre les Russes Elena Vesnina et Aslan Karatsev.

