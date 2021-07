Tennis

Tokyo 2020 - Pas de médaille pour Djokovic : "La fatigue mentale et physique a eu raison de moi"

Jeux Olympiques - Novak Djokovic ne peut plus réussir le grand chelem doré après sa défaite d'hier en demi-finale, mais en plus le Serbe repart du japon sans aucune médaille. Battu en simple pour le Bronze et forfait pour le double mixte, le numéro 1 mondial, grand favori, a perdu ses nerfs. Retrouvez en vidéo sa réaction après ce nouveau revers.

00:00:46, il y a une heure