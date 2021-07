Dan Evans, tennisman britannique le mieux classé à l'ATP (28e), a annoncé mercredi qu'il s'était retiré des Jeux olympiques de Tokyo après avoir été contrôlé positif au Covid-19. "Je ne serai pas en mesure de me préparer et de me mettre en condition pour les JO, a déclaré Evans sur ses réseaux sociaux sociaux. Je suis extrêmement déçu et je m'isole actuellement selon les directives établies par le gouvernement."

Dan Evans avait été sélectionné pour jouer en simple à Tokyo aux côtés d'Andy Murray et pour faire équipe en double avec Neal Skupski. "Je tiens à souhaiter à toute l'équipe britannique le meilleur pour les Jeux et j'ai hâte d'être de retour sur le terrain dans un avenir proche", a-t-il ajouté. Egalement positive au coronavirus, Johanna Konta, 38e au classement WTA, a également renoncé.

Le retrait d'Evans fait suite à plusieurs autres parmi les meilleurs mondiaux. Ainsi Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams et Dominic Thiem ne seront pas présents non plus aux JO (23 juillet-8 aout). Le N.1 mondial, Novak Djokovic, récemment titré à Wimbledon, n'a lui pas encore formellement confirmé sa présence. Il avait déclaré dimanche que ses chances de jouer à Tokyo étaient de "50/50".

