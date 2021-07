C'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France et Nicolas Mahut. Pierre-Hugues Herbert, membre de l'équipe de double messieurs pour les Jeux olympiques de Tokyo, a assuré mercredi aller mieux après sa blessure à la cuisse contractée à Wimbledon. La préparation au tournoi olympique "s'est bien passée. Je n'ai que peu de douleurs, dans l'ensemble, ça va très bien" a déclaré "PHH" lors d'une conférence de l'équipe de France, à deux jours de l'ouverture des Jeux et trois jours du début des épreuves de tennis.

"Il y a eu beaucoup de signes positifs ces derniers jours (concernant sa blessure). Après les conditions ici sont très exigeantes physiquement, donc on est très vigilants", a expliqué Mahut. Ces dernières semaines n'ont "pas été faciles, ça a été un peu une course contre-la-montre" pour que la blessure d'Herbert, qui avait contraint les deux Français à déclarer forfait lors du deuxième tour de Wimbledon, soit guérie à temps, a ajouté l'Angevin, qui à 39 ans rêve de décrocher enfin l'or olympique, seul titre majeur qui manque encore à son palmarès en double.

On sera pleinement rassurés quand on aura fait un set ou deux ensemble

Seul bémol : la paire française n'a eu que peu d'occasions ces dernières semaines de s'entraîner ensemble. "On sera pleinement rassurés quand on aura fait un set ou deux ensemble", a expliqué Mahut. Herbert, 30 ans, et Mahut représentent la plus solide chance de médaille française en tennis à Tokyo. Ensemble, ils ont remporté cinq titres du Grand Chelem, dont Roland-Garros cette année.

