La nouvelle a fait l'effet d'une petite bombe. Roger Federer ne jouera donc plus au tennis après la prochaine Laver Cup à Londres (23-25 septembre prochains). L'homme aux 103 titres sur le circuit l'a annoncé lui-même via un message audio sur les réseaux sociaux jeudi. Si de nombreux admirateurs du Suisse ont fait part de leur tristesse, les personnalités du monde du sport et du tennis ont rapidement salué l'immense et brillante carrière de l'intéressé, exprimant leur vive émotion. Morceaux choisis.

Carlos Alcaraz, actuel numéro 1 mondial et vainqueur de l'US Open : "Roger a été l'une de mes idoles et une source d'inspiration ! Merci pour tout ce que tu as fait pour notre sport ! Je veux quand même jouer avec toi. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite."

Toni Nadal, oncle et ex-coach de son plus grand rival sur RMC : "Je suis très triste. Pour les amoureux du tennis, c'est un mauvais jour. C'était la combinaison parfaite entre efficacité et classe. Il était plus élégant que Michael Jordan ou Lionel Messi. J'avais une grande admiration pour son jeu. Je savais qu'il avait des problèmes avec son genou. Voir Federer arrêter, c'est une nouvelle que vous ne vous voulez jamais apprendre. Rafa n'aurait jamais été aussi fort sans lui, il était contraint d'élever son niveau. L'autre jour, j'ai regardé encore un de ses matches : c'était à l'Open d'Australie 2009 contre Del Potro. Je crois qu'on n'a jamais joué mieux au tennis que ça. C'était un génie."

Andy Roddick, titré à l'US Open 2003 et ex-numéro 1 mondial : "Salut Roger. Merci pour les souvenirs partagés mon ami. C'était un honneur de partager du temps et des expériences sur les terrains les plus sacrés de notre sport. Donne-moi des nouvelles. Il est temps de commencer à m'entraîner pour Wimby (il a perdu trois finales de Wimbledon contre Federer, NDLR). Je plaisante évidemment."

Juan Martin Del Potro : "Je t'aime, Roger. Merci pour tout ce que tu as fait pour le tennis et pour moi. Le tennis ne sera plus jamais le même sans toi."

L'organisation de Wimbledon (où il détient le record de titres, 8) : "Roger, par où commencer ? Cela a été un privilège d'être les témoins de ta carrière et de te voir devenir un champion dans tous les sens du terme. Ta grâce sur les courts nous manquera, mais tout ce que nous pouvons dire pour le moment, c'est merci pour les souvenirs et la joie que tu as donnés à tant de gens."

Rod Laver : "Merci pour tout Roger. A bientôt."

Billie Jean King : "Roger Federer est le champion des champions. Il le jeu le plus complet de sa génération et a conquis les cœurs des fans de sport à travers le monde avec une fantastique vitesse sur le court et un QI tennis exceptionnel. Il a eu une carrière historique dont les souvenirs perdureront. Félicitations Roger Federer. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite."

Martina Navratilova : "Quel message sincère, plein d'amour, de vie, d'espoir, de passion et de gratitude. Ce qui correspond exactement à la manière dont Roger à joué ce jeu que nous aimons tant. Merci, merci, merci pour toute ta magie !!!"

Garbine Muguruza, championne à Wimbledon en 2017 et à Roland-Garros en 2016 :

Milos Raonic, finaliste à Wimbledon en 2016 : "Roger Federer, merci d'avoir fait plus pour le tennis que quiconque. Grâce à toi, les compétiteurs et des fans à travers le monde ont profité de cette expérience unique. Félicitations pour tes accomplissements pour continuer à influencer tant de gens du tennis et au-delà."

