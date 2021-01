Trois petits mois, et puis c'est tout. L'aventure d'entraîneur de David Ferrer a pris fin jeudi, après l'annonce de l'arrêt de la collaboration entre l'Espagnol et Alexander Zverev, dont il était le coach depuis l'automne 2020. L'ancien finaliste de Roland Garros n'est pas prêt, selon le média espagnol Punto de Break, à laisser sa famille et à autant voyager dans cette période difficile.