Tennis

Deux sets de retard et une balle de match sauvée : Murray revient de loin

US OPEN - Andy Murray, 115e mondial et qui tente un retour au plus haut niveau, a bataillé 4h38 pour se qualifier pour le 2e tour en battant en cinq sets le Japonais Yoshihito Nishioka, 49e mondial, 4-6, 4-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/4), 6-4. L'Ecossais, vainqueur à Flushing Meadows en 2012 et N.1 mondial en 2016, revient de très loin. D'une balle de match sauvée dans le 4e set.

