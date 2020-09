Le karma de Novak Djokovic s'est déréglé en trois actes et une poignée de minutes. Il menait 5-4, 0-40 sur le service de l'Espagnol, avec trois balles de set à sa disposition. Bref, tout allait bien. Mais Carreno Busta, accrocheur, a écarté le danger pour recoller à 5-5. Là, après avoir perdu un 7e point consécutif pour se retrouver mené 0-30, le Djoker a chuté et s'est blessé à l'épaule. Le jeu a été interrompu pour lui permettre de se faire manipuler sur sa chaise par le kiné.

Le numéro un mondial a bien tenté de parlementer avec le juge-arbitre, plaidant sa cause de façon un peu désespérée. Mais il n'était pas envisageable et il n'aurait pas été admissible qu'un quelconque passe-droit lui soit accordé. En 2016, l'année de sa victoire à Roland-Garros, il était déjà passé tout près de la disqualification lors de son match contre Tomas Berdych. Il avait alors jeté sa raquette qui avait frôlé la tête d'un juge de ligne. A quelques centimètres près, il n'aurait pas complété son Grand Chelem en carrière et à cheval sur deux ans quelques jours plus tard. Cette fois, les centimètres étaient du mauvais côté.