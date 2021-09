Tennis

US Open 2021 - Daniil Medvedev - Pablo Andujar : Le résumé vidéo

US OPEN 2021 - Daniil Medvedev semble être un homme pressé depuis le début du tournoi. Le Russe n'avait pas lâché le moindre set avant son match du troisième tour, ce vendredi, face à Pablo Andujar. Et visiblement, il a décidé de monter en puissance. Face à l'Espagnol, le Russe était partout (6-0, 6-4, 6-3). Et son jeu réglé comme du papier à musique. Revivez son succès en vidéo.

00:02:53, il y a une heure