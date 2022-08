Tennis

US Open - Power of Sport - Serena Williams, la légende qui a tout surmonté

US OPEN - A bientôt 41 ans, Serena Williams s'apprête à quitter la scène, sans doute à l'issue de l'US Open qui débute la semaine prochaine. Des préjugés aux blessures, l'Américaine a tout surmonté pour devenir une des plus grandes légendes de l'histoire du tennis, un sport qu'elle a même largement transcendé. Dans "Power of Sport", retour sur un parcours unique et hors normes.

