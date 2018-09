US OPEN - Djokovic rejoint Del Potro en finale après sa victoire expéditive contre Nishikori

Revoilà Novak Djokovic en finale de l'US Open ! Absent l'année dernière pour cause de blessure, le Serbe effectue donc à New York un sacré retour. Il n'a laissé aucun suspense au public du court Arthur-Ashe en venant facilement à bout d'un Kei Nishikori trop brouillon. Une nette victoire en trois sets (6-3, 6-4, 6-2) et 2h22 de jeu où Djokovic n'a pas perdu une seule fois sa mise en jeu. Une prestation solide avant d'affronter Juan Martin Del Potro dimanche pour tenter de soulever le trophée une 3e fois.

Kei Nishikori avait remporté leur unique affrontement à l'US Open, Novak Djokovic a pu prendre sa revanche la nuit dernière. Etincelant, le natif de Belgrade a tout de suite imposé sa supériorité en prenant le service de son adversaire pour se détacher (3-0). Un break qui lui a suffi pour remporter la première manche. Même scénario dans la deuxième où Djokovic a pris une seule fois la mise en jeu du Japonais, bien aidé par les nombreuses fautes directes de ce dernier, 51 au total.

8e finale à New York

Avec 80% de points remportés derrière sa première balle, Novak Djokovic s'est vite mis à l'abri au service pour se concentrer sur les jeux de retour. Il a parfaitement su exploiter les faibles secondes balles de Kei Nishikori pour appuyer là où ça fait mal. Résultat, un match plié en trois sets avec deux breaks dans la troisième manche. Djokovic a livré une prestation très solide, et a semblé à l'aise sur le court Arthur-Ashe, avec des conditions de jeu beaucoup moins chaudes et humides qu'en début de tournoi.

L'ancien numéro un mondial est en finale de l'US Open pour la 8e fois de sa carrière, il a pour le moment triomphé à deux reprises (2011, 2015). Il a perdu la dernière qu'il a disputé, en 2017, face à Stan Wawrinka. Dimanche, c'est Juan Martin Del Potro qui se dressera face à lui, un adversaire qui ne l'a jamais battu en Grand Chelem mais qui possède une force de frappe capable de le bousculer. Une affiche pour le titre qui s'annonce prometteuse.