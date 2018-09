US OPEN - Del Potro : "J'ai vu Nadal souffrir"

Ce n'est jamais facile de jouer face à un joueur blessé, encore plus en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. Juan Martin Del Potro s'est retrouvé dans cette situation hier soir face à Rafael Nadal. Blessé au genou droit, le numéro un mondial a fait appel au kiné à plusieurs reprises avant son abandon à la fin du deuxième set. Une situation qui n'a pourtant pas perturbé l'Argentin : "Je l'ai vu souffrir beaucoup pendant le deuxième set. J'essayais de jouer mon jeu mais je voyais Rafa en souffrance. Je me suis dit que je devais rester concentrer sur moi-même, de ne pas le regarder parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut se passer dans ce genre de situation. Quand j'ai vu qu'il avait des moments moins bons, j'ai décidé d'être plus agressif et il a ensuite arrêté."

Vidéo - L'abandon de Nadal : Mené deux sets à rien, Rafa a préféré jeter l'éponge 01:53

" Je suis triste pour lui "

Il est vrai que Juan Martin Del Potro ne s'est jamais déconcentré dans le deuxième set, moment où Rafael Nadal a commencé à vouloir raccourcir les échanges. L'Argentin, qui a décidé d'être agressif, est passé à l'acte avec 17 coups gagnants et 7 montées au filet (86% de réussite à la volée). Il n'a pas laissé d'ouverture au Majorquin, comme pour lui montrer qu'il ne baisserait pas d'intensité. Malgré sa qualification pour sa première finale de Grand Chelem depuis 2009, Juan Martin Del Potro aurait préféré un autre scénario, mais il a tenu à rendre hommage à Nadal : "Bien sûr ce n'est pas la meilleure façon de remporter un match. J'adore jouer contre Rafa parce que c'est le plus grand combattant de ce sport. Je n'aime pas le voir souffrir sur le court comme aujourd'hui. Je suis triste pour lui."

Si cette demi-finale n'a pas pu aller jusqu'au bout, il y a tout de même eu match pendant un set, le premier. Juan Martin Del Potro l'a remporté au tie-break et eu le soutien du public, quelque chose que le champion argentin a apprécié : "Dans ce tie-break, j'ai senti tout l'énergie du public, qui était derrière moi, et je m'en suis servi. Il n'était pas contre Rafa mais je pense que comme il était favori, le public voulait que je remporte ce tie-break pour que la rencontre dure." Si le public n'a pas eu le combat espéré, il a pu saluer la qualification en finale de Del Potro, une première depuis 2009 à l'US Open. A cette époque, il avait déjà éliminé Rafael Nadal en demie avant de soulever le titre. Bis repetita ?