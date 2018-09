US Open - Finale dames : Williams-Osaka, la "Reine" contre la "Princesse"

Le contexte

Pour Serena Williams il n'y a plus qu'une seule marche à gravir. Sortie intacte de sa demi-finale piège face à Anastasija Sevastova, l'Américaine n'est plus qu'à un seul petit succès de remporter le 24e tournoi du Grand Chelem de sa longue et immense carrière. A bientôt 37 ans, elle pourrait enfin égaler le record de Margareth Smith Court après des mois de quête et une pause grossesse. Après être passée à côté lors du dernier Wimbledon, ce nouveau créneau semble tomber à pic. Pas encore à son meilleur niveau sur tous les plans selon son propre aveu, l'Américaine est en progression continue depuis le début de l'été. C'est un long escalier qu'elle a emprunté. Le bout n'est plus très loin.

Auteur d'un parcours quasi sans-faute, l'ancienne n°1 mondiale n'a lâché qu'un seul set en cours de route : c'était face à Kaia Kanepi en huitième de finale. Tout le reste de son tournoi a été maîtrisé. Seule ombre au tableau : ses départs diesel dans les rencontres. Mais c'est un mal qui n'a eu aucune conséquence sur ses résultats pour le moment. La protégée de Patrick Mouratoglou a réuni tous les ingrédients pour réussir LA performance majeure de sa carrière ici à New York, dans son jardin.

En face de la reine, se dresse l'élève. Naomi Osaka, 20 ans à peine, va disputer la toute première finale de Grand Chelem de sa jeune carrière dans le gigantesque Stadium Arthur-Ashe qu'elle a souvent aperçu lors de sa jeunesse new-yorkaise. Révélée cette année avec son sacre à Indian Wells, la Japonaise a connu une trajectoire assez similaire à sa future rivale (un set et 28 jeux concédés seulement), qu'elle admire totalement et qu'elle considère comme un modèle. Cette grande première sera plus une expérience qu'une véritable finale. Mais un match de tennis n'est pas une science exacte et l'aspirante a un sacré tennis dans ses poignets.

Leur parcours

Serena Williams

1er tour : Magda Linette (6-4, 6-0)

2e tour : Carina Witthöft (6-2, 6-2)

3e tour : Venus Williams (6-1, 6-2)

8e de finale : Kaia Kanepi (6-0, 4-6, 6-0)

1/4 de finale : Karolina Pliskova (6-4, 6-3)

1/2 finale : Anastasija Sevastova (6-3, 6-0)

Naomi Osaka

1er tour : Laura Siegemund (6-3, 6-2)

2e tour : Julia Glushko (6-2, 6-0)

3e tour : Aliaksandra Sasnovich (6-0, 6-0)

8e de finale : Aryna Sabalenka (6-3, 2-6, 6-4)

1/4 de finale : Lesia Tsurenko (6-1, 6-1)

1/2 finale : Madison Keys (6-2, 6-4)

Les confrontations

Avantage à... Noami Osaka. La Japonaise a remporté le seul duel entre les deux femmes disputé sur le grand circuit. Un match remporté à Miami en début de saison, et sur un score assez sec : 6-3, 6-2. Ce sera donc une première en Grand Chelem.

Les 3 chiffres à connaître

31. C'est le nombre de finales de Serena Williams en Grand Chelem en comptant celle de cet US Open.

4. Cela fait quatre ans, soit l'édition 2014, que Serena Williams n'a plus gagné l'US Open. Quatre ans aussi qu'elle n'est plus allée en finale.

1. C'est la toute première finale en Grand Chelem pour une joueuse japonaise dans l'histoire. Avant le parcours de Naomi Osaka à Flushing Meadows, le meilleur résultat du tennis japonais féminin en Grand Chelem était le quart de finale de Kimiko Date lors de Wimbledon 1995.

Elles ont dit

Serena Williams

" J'ai perdu contre Naomi la dernière fois que je l'ai jouée. Mais je n'étais vraiment pas dans mon élément ce jour-là. "

Naomi Osaka

" Jouer Serena en finale sonne un peu comme quelque chose d'irréel. Même quand j'étais petite, je rêvais que la jouais en finale d'un Grand Chelem. Et c'est quelque chose de concret. J'en suis très heureuse. Je dois penser que c'est simplement un autre match. Je ne dois pas penser à elle comme étant mon idole, je dois la jouer en tant qu'adversaire. "

Notre avis

Pas évident de disputer une première finale en Grand Chelem. Pour Naomi Osaka ce sera peut-être un événement un peu trop fort sur tous les plans. Son tennis plus en contrôle qu'il y a quelques mois peut toutefois lui permettre de faire bonne figure. Mais tout semble indiquer que Serena Williams va remporter son 24e Grand Chelem. L'Américaine devra seulement éviter de réaliser un nouveau départ diesel, chose qu'elle n'a réussi qu'une seule fois lors de son huitième remporté face à Kaia Kanepi. Osaka est plus complète et plus à-même de tenir bon que toutes ses adversaires dans ce tournoi. Mais une finale de Grand Chelem c'est à part. Un autre monde.