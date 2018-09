US Open - Finale : Sommet à New York : le "Chevalier" Del Potro défie le "Joker" Djokovic

Le contexte

Novak Djokovic est encore loin de sa fin de carrière. Mais la quête d'un 14e titre du Grand Chelem à New York sonnerait quand même comme un tremblement de terre spectaculaire. Un mois et demi après son sacre à Wimbledon, il confirmerait pour de bon son retour dans la cour des géants. Impossible de penser au début de l'été et à la sortie de Roland-Garros, que le Serbe allait enquiller deux finales en Grand Chelem et peut-être ajouter deux Majeurs à sa longue collection.

Un triomphe à Flushing Meadows permettrait à Djokovic de soulever un 14e Grand Chelem en carrière. Cela sonnerait comme un bel hommage à un joueur assez coté aux States, Pete Sampras. Parti - non officiellement dans un premier temps - sur un 14e Majeur lors de l'édition 2002 après une finale somptueuse face à Andre Agassi, l'ancien n°1 mondial avait marqué les esprits par sa sortie réussie alors que le déclin l'avait déjà bien consumé. Un peu sorti de nulle part vu d'où il partait en avril, le retour vers les sommets du Djoker restera peut-être sans explication logique. Avec un peu de poussière dans ses poches, on fait des miracles.



Pour Djokovic, pas de Sampras bis. Rien de tout ça. Mais un troisième sacre new-yorkais sonnerait comme une conséquence logique de son été où il est sans cesse monté en régime. Sur tous les plans : physique d'abord, puis tennistique. Il lui reste encore des détails techniques à peaufiner, sur son revers dont il retrouve enfin la précision et son service, son chantier le plus important. Un chantier en constante évolution, mais dont les travaux de fond ont fait des merveilles. Comme le soulignait avec justesse Kei Nishikori, qui a joué les deux versions de Djokovic en 2018, après la demi-finale, "Novak s'est amélioré dans tous les aspects du jeu."

En face du "Djoker", se dresse le justicier Juan Martin del Potro. Touché, coulé, noyé par ses ennuis physiques et son poignet gauche en cristal, l'Argentin vit à Flushing l'aboutissement d'un cycle de deux ans. Son cycle du retour. Le deuxième d'une carrière en montagnes russes qu'il a dû subir. Un cycle surtout qui lui a rapporté des souvenirs précieux : une médaille d'argent à Rio, un sacre en Coupe Davis avec l'Argentine et un premier sacre en Masters 1000 à Indian Wells en début de saison.

Revenu sur la pointe des pieds, le justicier blanc-chevalier noir de Tandil s'est restructuré à partir de l'été dernier pour revenir pour de bon au premier plan. Tous ses choix intra et extra-sportifs ont porté leurs fruits lors de ce passage à Flushing, son Grand Chelem de coeur. A visage découvert, l'impartial a gagné le droit de rejouer une finale en Grand Chelem. Une finale inédite dans l'histoire du jeu et face à un rival avec qui l'opposition tennistique fonctionne, mais selon certaines circonstances. Car les deux hommes ne se ressemblent pas, ils se complètent. Une issue favorable neuf ans après son unique sacre en Grand Chelem redonnerait un beau sourire au visage du Chevalier.

Leur parcours

Juan Martin del Potro

1er tour – bat Donald Young (6-0, 6-3, 6-4)

2e tour – bat Denis Kudla (6-3, 6-1, 7-6)

3e tour – bat Fernando Verdasco (7-5, 7-6, 6-3)

8e de finale – bat Borna Coric (6-4, 6-3, 6-1)

Quart de finale – bat John Isner (6-7, 6-3, 7-6, 6-2)

Demi-finale - bat Rafael Nadal (7-6(3), 6-2, abandon)

Vidéo - Del Potro - Nadal : Le combat n'a duré un set... 03:03

Novak Djokovic

1er tour - bat Marton Fucsovics (6-3, 3-6, 6-4, 6-0)

2e tour - bat Tennys Sandgren (6-1, 6-3, 6-7(2), 6-2)

3e tour - bat Richard Gasquet (6-2, 6-3, 6-3)

8e de finale - bat Joao Sousa (6-3, 6-4, 6-3)

Quart de finale - bat John Millman (6-3, 6-4, 6-4)

Demi-finale - bat Kei Nishikori (6-3, 6-4, 6-2)

Vidéo - Revers gagnant, défense de fer, Djokovic a sorti toute sa panoplie pour écoeurer Nishikori 02:03

Face-à-face :

Avantage clair et net à Novak Djokovic. Avant d'aborder sa première finale de Grand Chelem face à l'Argentin, le Serbe dispose d'un bilan largement favorable de 14 succès à 4. Sur dur extérieur, ce sera la dixième confrontation entre les deux joueurs. Djokovic mène 7 victoires à 2.

Les 3 stats à connaître

1. Ce sera la toute première finale en Grand Chelem entre Juan Martin del Potro et Novak Djokovic. Les deux joueurs n'ont d'ailleurs disputé qu'une seule finale sur le grand circuit, lors du Masters 1000 de Shanghai 2013 (victoire de Djokovic)

8. C'est la huitième finale de Novak Djokovic à l'US Open. Le Serbe, titré deux fois (2011, 2015), a officiellement rejoint les deux recordmen des présences en finale à Flushing : Pete Sampras et Ivan Lendl (8 finales). Roger Federer compte lui 7 finales à New York, tout comme Jimmy Connors (7).

9. C'est le nombre d'années d'écart entre la première et deuxième finale en Grand chelem de Juan Martin del Potro. Un seul endroit pour ces deux finales : l'US Open.

Ils ont dit

Novak Djokovic

" Del Potro c'est un gentil géant. Et il l'est vraiment. Il est immense, il a joué un tennis très puissant. Et à côté, il véhicule des valeurs positives et justes dans la vie de tous les jours. Il prend soin de sa famille. Il fait attention à ses amis. Il respecte tout le monde. Il lutte du premier au dernier point. Les gens peuvent se retrouver en lui et apprécier l'apport qu'il a pour le tennis. Il traite les autres de la manière dont il souhaite qu'on le traite. C'est pour ça que les gens l'aiment. "

Juan Martin del Potro

" Ce sera un match très difficile car nous sommes aussi des amis très proches. Novak a déjà gagné Wimbledon. Il joue tellement bien. Il sera le favori dimanche. Mais on ne sait jamais. Quand j'ai joué Roger en finale en 2009, il était également le favori. J'essaierai de recréer la surprise. "

Notre avis

Deux finalistes en bon état physique et plutôt inspirés au niveau de leur tennis, une météo clémente : tout est réuni pour que l'on assiste à une belle finale. Avantage à Novak Djokovic pour sa capacité à bien retourner les engagements adverses et à très bien couvrir son terrain depuis le début du tournoi. Mais il y aura un beau combat : cette finale se jouera en quatre ou cinq sets.