Après l'Open d'Australie, les internationaux de France et Wimbledon, la saison annuelle internationale de tennis se termine aux États-Unis par l'US Open, rendez-vous incontournable pour les joueurs du monde entier, mais aussi pour les nombreux spectateurs amateurs de sensations fortes.

Une fin de saison haute en couleur

L'US Open clôture chaque année le Grand Chelem, dont il est le dernier tournoi. Réunissant les meilleurs joueurs de tennis de la planète, c'est également le point culminant de la saison estivale américaine appelée "US Open series", et il se joue sur deux semaines. L'US Open a débuté en 1881 sous le nom de "US national Championships" et se déroule aujourd'hui dans le parc de Flushing Meadows à New York. Sa particularité est qu'il se joue sur un sol dur, impliquant des échanges plus rapides que sur gazon ou terre battue. Cela fait de Flushing Meadows le terrain de prédilection de joueurs offensifs, comme autrefois John McEnroe, ou plus récemment Rafael Nadal, qui est d'ailleurs le tenant du titre. Le tournoi est ouvert aux joueurs professionnels, masculins et féminins, et propose des matches en simple ou en double, ainsi que des doubles mixtes. Eurosport vous offre la possibilité de suivre tous les matches en direct de l’US Open.

