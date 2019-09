L'US Open 2019 vient de vivre un tournant majeur dimanche soir. Mené et malmené par Stan Wawrinka, Novak Djokovic s'est retiré au début du troisième set, alors que le Suisse avait un avantage de deux sets et le break dans la troisième manche (6-4, 7-5, 2-1). Le numéro un mondial avait souffert de l'épaule lors de son deuxième tour contre l'Argentin Juan Ignacio Londero, semblait pourtant requinqué lors du match suivant face à Denis Kudla. "J'ai réussi à joué presque sans douleur", avait-il alors dit.

Sa blessure s'est-elle réveillée ? Quoi qu'il en soit, il n'a pas tenu la distance face à un Wawrinka égal à lui-même dans ce genre d'occasions. Le Vaudois a appréhendé ce huitième plein pot, sans se poser de questions. Dès le premier set, il a harcelé le tenant du titre et c'est lui qui a signé le premier break de la partie, dès le 5e jeu. Wawrinka a également sorti sa "spéciale grand match" en se montrant redoutablement efficace lorsqu'il a dû faire face à des balles de break sur sa propre mise en jeu.

Un séisme

Après la perte du premier set, il n'y avait pas encore le feu pour Novak Djokovic, d'autant qu'il a répliqué illico pour mener 3-0 dans le deuxième acte. Mais c'était, déjà, le chant du cygne pour le champion serbe. Il a tenu son break d'avance jusqu'à 4-2, avant de lâcher à nouveau son service à 5-5. Avec deux sets de retard, il y avait cette fois immense danger pour le Djoker. Mais dans sa tête, c'était déjà terminé. Lorsque Stan Wawrinka a signé un break blanc à 1-1 en début de troisième set, Nole s'est dirigé vers le filet mais sans regagner sa chaise. Il a hoché la tête et fait signe que c'était fini pour lui.

"Ce n'est jamais comme ça qu'on veut terminer un match. Mais je jouais un super tennis et je suis content d'être de retour", a déclaré sur le court Stan Wawrinka qui avait remporté le trophée à Flushing Meadows en 2016 en battant... Djokovic en finale. Les deux joueurs ne s'étaient d'ailleurs plus rencontrés jusqu'à dimanche, puisque Wawrinka a notamment été opéré à un genou et a été longtemps absent. Novak Djokovic, lui, avait atteint au moins les demi-finales de l'US Open à chacune de ses participations depuis 2006. C'est bien un séisme qui vient de frapper New York.