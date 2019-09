Matteo Berrettini apprend vite. Après avoir découvert la deuxième semaine d’un Grand Chelem à Wimbledon, l’Italien de 23 ans a franchi une nouvelle étape importante lundi en se qualifiant pour son premier quart de finale en Majeur à Flushing Meadows. Et il a joint la manière au résultat en étouffant le Russe Andrey Rublev, pourtant en forme en ce moment, en trois sets (6-1, 6-4, 7-6) et un peu plus de deux heures de jeu (2h10 précisément). Pour une place dans le dernier carré, il attend le vainqueur du match entre Gaël Monfils et Pablo Andujar.

Plus d'informations à suivre...