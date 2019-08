Même tracassé, Djokovic avance toujours sans accroc

Novak Djokovic n'a pas tremblé pour éliminer Juan Ignacio Londero mercredi soir lors de la night session du court Arthur-Ashe. Trois manches (6-4, 7-6, 6-1) et deux heures et quart ont suffi au numéro un mondial pour écarter l'Argentin, trop limité malgré son punch en coup droit. Mais tout n'a pas été simple pendant deux sets pour le Djoker, autant enquiquiné par une épaule gauche bien endolorie que par son adversaire. L'essentiel est fait mais, comme il l'a dit au micro sur le court, "ce n'était pas facile de jouer avec la douleur, mais il fallait faire avec."

S'il n'a donc toujours pas concédé de manche dans cette quinzaine, il lui a fallu se montrer vigilant, tant son service s'est avéré erratique dans ce match. Le Serbe a concédé six breaks et a perdu sa mise en jeu dans chaque set, y compris la dernière, pourtant vite expédiée, et n'a pas gagné un point sur deux sur sa deuxième balle. Breaké en premier en début de rencontre, il a recollé aussi sec, mais il donnait déjà quelques signes d'inquiétude. On l'a vu secouer sans cesse son bras gauche, avant de demander un temps mort médical à 4-3 en sa faveur.

" Je vais bloquer mon bras pendant 48 heures et voir comment ça va "

Au score, tout allait bien avec le gain du premier set, mais quand Londero a pris deux fois la mise en jeu de Djokovic pour mener 3-0 double break dans le deuxième acte, Marian Vajda et Goran Ivanisevic ont soudain affiché un visage bien fermé dans le box du tenant du titre. Djokovic a alterné le brûlant et le glacial dans ce set difficile à suivre et truffé de pas moins de six breaks. Car, après avoir joué le feu pendant cinq jeux, il s'est montré incapable de conclure sur son service à 5-3. Heureusement pour lui, il a parfaitement géré le tie-break.

Le plus dur était fait et Londero n'a plus été en mesure d'opposer la même résistance dans le troisième set. Pour lui, c'était terminé. Novak Djokovic s'est donc évité une soirée potentiellement beaucoup plus longue et nettement plus complexe à gérer, mais cette blessure sera à surveiller de près. L'US Open est encore long et si le Serbe veut signer le troisième Petit Chelem de sa carrière, il lui faudra être à 100% physiquement. "Je vais bloquer mon bras gauche pendant 48 heures et voir comment ça va", a-t-il conclu.