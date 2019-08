Pouille a fini par trouver la clé

Lucas Pouille a passé un test, et il l’a réussi. Le Nordiste a dû s’employer lundi pour son entrée en lice à Flushing Meadows face à l’Allemand Philipp Kohlschreiber, mais il s’en est sorti. Chahuté et même mené au score en cours de troisième set, il a fini par prendre le meilleur sur son adversaire en quatre manches (6-3, 4-6, 6-4, 6-4) et un peu moins de trois heures de combat (2h43 exactement). Le Français retrouvera le Britannique Daniel Evans, tombeur d’Adrian Mannarino plus tôt dans la journée, au 2e tour.

Plus d'infos à suivre...