Un moment d'égarement. Roger Federer a connu une petite alerte pour son entrée en matière lundi soir à l'US Open. Rien de grave, mais le Suisse a tout de même inquiété pendant un set face au jeune Indien Sumit Nagal, qui disputait le tout premier match de sa carrière en Grand Chelem. Mené une manche à rien, le numéro 3 mondial a ensuite réglé la mire et sérieusement haussé le ton pour ramener ce match dans les clous de la logique. Résultat, un succès en quatre sets (4-6, 6-1, 6-2, 6-4) mais quelques interrogations qu'il lui faudra vite évacuer.

Car cette entame a pour le moins laissé à désirer. Roger Federer avait pourtant bien lancé sa rencontre et son tournoi en breakant d'entrée son adversaire. On le croyait alors parti pour survoler les débats, mais la suite s'est avérée nettement moins concluante. Catastrophique au service (moins de 50% de premières balles sur le premier set et seulement 31% de points gagnés derrière son seconde service), et calamiteux à l'échange avec 19 fautes directes, le Bâlois a installé Nagal dans le match. Un débreak, puis un autre break à 4-4 et l'Indien a ainsi viré en tête à la surprise générale.

Et Federer est sorti de sa torpeur...

Epatant de sérénité, visiblement pas impressionné par l'immensité de l'enceinte et pas davantage par celle de son illustre adversaire, Nagal a pleinement embrassé la chance qui lui était offert de montrer de quoi il était capable raquette en main. Mais pour que la surprise initiale se transforme en séisme historique (une victoire du 190e mondiale aurait clairement constitué une des plus grandes surprises de l'histoire du tournoi), il aurait fallu que Federer reste aussi empâté que dans ces quarante premières minutes.

Or l'homme aux vingt titres du Grand Chelem a eu la bonne idée de sortir de sa torpeur. Comme dans le premier acte, il a débuté le deuxième par un break mais, cette fois, il ne s'est plus retourné. Ce fut même par séquences du bon Federer, avec pas moins de 31 coups gagnants dans les deuxième et troisième sets, au cours desquels Nagal, soudain dépassé, n'a pu glaner que trois petits jeux.

L'Indien s'est accroché jusqu'au bout dans la manche suivante, notamment en s'offrant quatre balles de débreak alors que Federer servait pour le match. Ce dernier effort fut vain , mais il mérite un sacré coup de chapeau. S'il a lâché un set, le Suisse n'aura quant à lui toutefois pas gaspillé trop d'énergie, la rencontre ayant été pliée en à peine deux heures et demie. Reste qu'il lui faudra éviter de prendre le train en marche dans la suite de cette quinzaine s'il veut légitimer ses hautes ambitions.