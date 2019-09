Ce devait être le couronnement définitif d’une géante. Cela restera comme l’avènement d’une nouvelle championne. Du haut de ses 19 ans, Bianca Andreescu a cueilli New York en dominant de la tête et des épaules une Serena Williams dépassée lors d’une finale à sens unique où la plus à l’aise des deux n’était pas celle attendue. Bluffante de sérénité et exceptionnelle tactiquement, la jeune Canadienne s’est donc octroyée son premier titre majeur en deux sets secs et 1h40 de jeu malgré une grosse frayeur dans la dernière ligne droite (6-3, 7-5). Pour Serena, c’est une quatrième finale de Grand Chelem perdue de suite. Pour Andreescu, c’est peut-être le début d’une série…

Il y a vingt ans, au moment du premier sacre américain de Serena Williams, Bianca Andreescu n’était pas néée. Il y a un an, elle pointait à la 208e place mondiale et s’inclinait en qualifications à Flushing Meadows. Samedi, elle avait pourtant les atours d’une vieille briscarde du circuit. Comme face à toutes les autres membres du Top 10 qu’elle a systématiquement dominé cette saison (8 victoires en 8 matches), la Canadienne a imposé son jeu et n’a jamais semblé en difficulté même si le baroud d’honneur de sa rivale dans le deuxième set a laissé craindre le pire pour elle. A tort…

Un départ canon pour Andreescu

A la vue des derniers jeux de ce match, on pourrait penser que le combat a été équilibré. C’est une fausse impression. Car, du début jusqu’à la fin, Andreescu a fait la course en tête. D’abord en faisant le break d’entrée, après avoir bénéficié des failles de Serena sur deuxième balle avec notamment un festival de double fautes, une constante pendant toute cette finale. Impressionnante de maturité, variant parfaitement les effets et refusant de se perdre dans un simple combat de puissance face à l’Américaine, la jeune Canadienne a parfaitement joué le coup sur le plan tactique. Elle a profité d’un début de match complètement raté de la cadette des sœurs Williams pour se détacher rapidement.

Après trois défaites de rang en finale de Majeur, Serena Williams avait juré qu’elle abordait ce rendez-vous avec un autre état d’esprit. Mais les failles mentales de l’ancienne numéro 1 mondiale ont ressurgi au pire moment. Pourtant, dans le premier set, elle s’est accrochée comme elle a pu à l’image de ces cinq balles de double break sauvées à 4-2. Mais, en face, Andreescu semblait remplie de sang-froid et d’une lucidité folle comme sur cette balle de débreak sauvée pour finalement pointer à 5-3 dans la première manche. Elle a finalement remporté le premier acte sur une nouvelle double faute de l’Américaine (6-3 en 45 minutes). Symbolique à bien des égards…

