Sur le court, Kyrgios, c'est du sérieux

La tempête en dehors, le calme plat sur le court. Si Nick Kyrgios risque gros après ses propos sur "l'ATP corrompue" après sa victoire contre Steve Johnson mardi, puisqu'il est sous le coup d'une enquête qui pourrait déboucher sur une longue suspension, l'Australien continue en revanche d'avancer sobrement dans son tableau. Deuxième match et deuxième victoire en trois sets, sans trop en faire. Il a logiquement dominé le jeune Français Antoine Hoang (6-4, 6-2, 6-4) en un peu moins de deux heures en début de soirée sur le Grandstand.

Finalement, tout est rentré dans l'ordre. "Je pense qu'ils ont cru que c'était un slogan publicitaire, mais ce n'était pas ça, a expliqué Kyrgios après la rencontre. Ça n'avait rien à voir avec un truc marketing. C'est juste du design. Je pense qu'ils ont mal lu, ils ont dû lire 'Just do it'. En fait, c'était 'Just do you'. Mais c'est réglé, je peux le porter, ils me l'ont dit."

Vidéo - Kyrgios - Hoang : Les temps forts 03:10

" Je sauve de l'énergie, je vais pouvoir récupérer tranquillement "

Voilà pour la micro-affaire du jour. Une fois le match lancé, l'Australien est resté dans la droite ligne de ce qu'il avait produit face à Johnson pour son entrée dans le tournoi. Appliqué, concentré, limitant les fantaisies. Pour Antoine Hoang, c'était beaucoup trop, même si le Varois a réussi à prendre deux fois le service de son adversaire, mais uniquement sous la forme de débreaks. Sans démériter, il n'avait pas les moyens de l'accrocher davantage. "C'est un bon joueur, je ne le connaissais pas bien, mais il a fait un bon match. Mais je suis content de ma performance", s'est réjoui le vainqueur du tournoi de Washington.

Nick Kyrgios a toutes les raisons d'être satisfait de son début de tournoi, s'il n'y avait eu cette sortie médiatique qui va lui coller aux basques jusqu'au bout de sa quinzaine. Mais clairement, sur le court, c'est un sacré client quand il s'implique et, dans cet US Open, il semble avoir décidé de s'impliquer. "Je trouve que je sers bien, vraiment très bien en ce moment, et ça m'aide, juge-t-il. Avoir battu deux bons joueurs en trois sets va m'aider pour la suite. Je sauve de l'énergie, je vais pouvoir récupérer tranquillement."

Pour une place en huitième de finale, Nick Kyrgios affrontera samedi Andrey Rublev, tombeur de Stefanos Tsitsipas et de retour à un excellent niveau. Un bon test pour l'Australien. "Encore un très bon joueur, qui n'a peur de rien, et puis il y a cette victoire contre Roger...", a rappelé Kyrgios, en référence au succès du Russe face au numéro 3 mondial à Cincinnati. "Je l'ai joué une fois, à Moscou, ça avait été incroyablement dur. Je ne m'attends pas à ce que ce soit plus facile samedi", a-t-il conclu.