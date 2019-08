Karolina Pliskova a bien rectifié le tir. Approximative et chahutée lors de son entrée en lice lundi, la numéro 3 mondiale n’a pas traîné sur le court Arthur Ashe mercredi pour son deuxième match de la quinzaine. Elle a balayé en deux sets (6-1, 6-4) et un peu plus d’une heure de jeu la Géorgienne Mariam Bolkvadze, 202e joueuse mondiale. Au 3e tour, la Tchèque affrontera soit la Tunisienne Ons Jabeur, soit la Bielorusse Aliaksandra Sasnovich.

A l’abri de la pluie grâce au toit du court Arthur-Ashe, Karolina Pliskova en a bien profité. Elle n’a fait qu’une bouchée de son adversaire du jour, s’appuyant notamment sur un service de qualité (67 % de premières balles, 9 aces pour une double faute). Le premier set d’à peine plus de vingt minutes a notamment été une promenade de santé pour la Tchèque qui a profité des nombreuses fautes directes (27 pour 11 coups gagnants seulement) de la jeune Mariam Bolkvadze.