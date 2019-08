Pour la première fois depuis un bon petit moment, Richard Gasquet abordait un tournoi du Grand Chelem avec quelques références et espoirs. Mais son US Open est déjà terminé. Le Français a buté mardi dès le 1er tour sur un Matteo Berrettini trop solide pour lui. Battu en quatre sets sans jamais avoir vraiment vu le jour, il n'éprouve pas trop de regrets sur son match. "C'est un très bon joueur de tennis, il sera dans le Top 10, juge Gasquet. Rien qu'avec son énorme service et son gros coup droit, il fait mal. Il m'a enfoncé aujourd'hui."

Vidéo - Gasquet a gâché, Berrettini n'a rien lâché : les temps forts du match 02:59

Si le Biterrois doit ruminer quelque chose, c'est plus ce tout petit rien qui lui a fait défaut pour accrocher un statut de tête de série. 34e mondial après sa demi-finale en forme de divine surprise à Cincinnati, il avait grimpé automatiquement d'un cran après le forfait d'ores et déjà entériné de Juan Martin Del Potro. Au renoncement suivant, Richard Gasquet aurait grimpé dans les trente-deux et son début de tournoi aurait été bien différent. Il y a bien eu deux forfaits, ceux que l'on avait vu venir de loin, Kevin Anderson et Milos Raonic, mais ils sont intervenus trop tard pour rendre service au Français.

Il n'en veut pas à Anderson

La faute aux organisateurs qui ont dévoilé le programme des deux premières journées dès le vendredi, chose rarissime en Grand Chelem. "Ils ne l'ont jamais sorti aussi tôt, peste Gasquet. Pour toutes les fois où ils l'ont sorti tard, il a fallu qu'ils le sortent hyper tôt cette fois." De fait, une fois le programme dévoilé, plus de promotion possible dans le tableau. Les forfaits bénéficient uniquement aux "lucky losers" des qualifications.

Vidéo - Gasquet : "Je me mets dedans au début du quatrième..." 02:06

Voilà comment la place de Kevin Anderson a été prise par Paolo Lorenzi, battu au dernier tour des qualifications. L'Italien s'est retrouvé face au jeune Américain Zachary Svajda, que Gasquet aurait affronté si le programme était sorti après le retrait de Kevin Anderson. Comme le dit le Français, "jouer un gamin de 16 ans ou Berrettini, ce n'est pas la même chose", avant de préciser qu'il n'en veut "pas à Anderson, qui a tenté le coup." Même si, pour s'être entraîné il y a peu avec lui, Gasquet était à peu près sûr que le finaliste de l'US Open 2017 ne serait pas en mesure de défendre ses chances.

Direction Metz

La faute à pas de chance, donc. "Ça fait chier, parce que je savais que j'aurais un match très compliqué, regrette le Biterrois. Dès fois, ça arrive, tu n'as pas les circonstances avec toi. C'est pas de cul. Entre le tirage et cette histoire, j'ai senti un peu d'entrée que ça ne sentait pas bon pour moi dans ce tournoi (sourire)." Pour autant, il l'avoue, "avant Montréal, jamais je n'aurais imaginé être en position d'être tête de série."

Pour finir sur une note plus optimiste et pour relativiser, Richard Gasquet préfère retenir que physiquement, "tout va bien". Pas de blessures, pas de douleurs. Après cette fin un peu abrupte de tournée US, il va maintenant se reposer avant de mettre le cap vers Metz, son prochain tournoi. Là-bas, il devrait être tête de série...