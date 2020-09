Longtemps, ce match risque de hanter les nuits de Pablo Carreno-Busta. A 29 ans, l'Espagnol n’a jamais été aussi proche d'une finale de Grand Chelem. Mais il a pourtant réussi à lâcher un match qu’il maîtrisait dans les grandes largeurs pour s’incliner pour la 3e fois de sa carrière après avoir mené de deux sets. Sûrement sous la pression. Pendant plus d’une heure, il avait réussi à prendre le meilleur sur un adversaire encore en mode "mister Alexander et docteur Zverev", capable du meilleur comme du pire.

Carreno-Busta, lui, a totalement déjoué, réalisant notamment 22 fautes directes dans l’avant-dernier set. Après avoir fait appel au kiné avant la dernière manche, il n’a jamais plus semblé en mesure de renverser le cours du match, surtout après ce break concédé d’entrée de dernier acte. Si on peut lui reprocher beaucoup de choses, Alexander Zverev continue de franchir les paliers, contre vents et marées. Il sera, quoiqu’il arrive, l’outsider de la finale, dimanche. Et si ce constat le libérait, pour ne nous laisser voir que sa meilleure face ?