Tennis

"Je trouve ça bon de voir un joueur chialer !"

Arnaud Di Pasquale et Nicolas Escudé reviennent sur la finale irrespirable de l'US Open entre Thiem et Zverev. Tournant du match, point du match, balle de match, et une petite larme, pour conclure en beauté cette quinzaine.

00:06:15, 116 vues, il y a 32 minutes