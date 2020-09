Tennis

Les Hits du jour : "De Minaur est comme sa moustache : original !"

US OPEN - Alex de Minaur a-t-il besoin d'arborer une telle moustache pour se distinguer ? Camille Pin, fervente défenseure de l'Australien, et son acolyte Arnaud Di Pasquale ne sont pas d'accord. En revanche, sur la puissance dégagée par Dominic Thiem et la défaite d'Alizé Cornet face à Tsvetlana Pironkova, nos consultants pensent pile poil la même chose. (Réalisation: Seb.Petit)

