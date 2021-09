Tennis

"On a demandé aux jeunes sans expérience de vie de grandir très vite" : le mental, ce mal latent

Dans le tennis, plus que dans n'importe quel sport, l'aspect mental est un élément essentiel du joueur de haut niveau. Si la tête ne va pas, le jeu ne suit jamais car le sportif est seul face à lui-même sur un court. De plus en plus, des coachs mentaux arrivent sur le circuit pour aider les joueurs à surmonter leurs craintes, leurs angoisses, leurs démons. Zoom sur ce mal latent du tennis moderne.

