Le set lâché au tour précédent ne l'a apparemment pas perturbé. Novak Djokovic s'est tranquillement qualifié pour la seconde semaine à Flushing Meadows vendredi en night session. Il a ainsi dominé dans les grandes largeurs Jan-Lennard Struff, tête de série numéro 28, en trois sets secs (6-3, 6-3, 6-1) et 1h43 de jeu. Le Serbe a ainsi enregistré la 600e victoire de sa carrière sur dur et reste invaincu cette saison (26-0). En huitième de finale, il retrouvera l'Espagnol Pablo Carreno Busta qui s'est défait de Ricardas Berankis (6-4, 6-3, 6-2).

Le numéro 1 mondial avait prévenu : perdre un tie-break face à Kyle Edmund était plutôt une bonne nouvelle pour lui. Ce 2e tour un peu plus long que prévu lui a permis d'entrer pleinement dans son tournoi et Jan-Lennard Struff en a fait les frais au 3e. Déjà dépassé par le "Djoker" lors du Masters 1000 de Cincinnati délocalisé à New York la semaine dernière, l'Allemand n'a pas trouvé plus de solutions sur le court Arthur-Ashe.