Tennis

US Open - Murray, Medvedev et Muchova mettent le lob à toutes les sauces : Le Top 5 de mardi

US OPEN – La suite du 1er tour nous a réservé quelques coups de patte magiques mardi. Andy Murray et Daniil Medvedev ont joué au chat et à la souris avec leurs adversaires, tandis que Victoria Azarenka a fait étalage de sa maîtrise… de l’amortie.

00:01:57, 3425 views, il y a 2 heures