"Les choses se sont compliqué (au 2e set), j'ai perdu ma concentration et lui a commis moins d'erreurs, il est l'un des joueurs qui se déplacent le plus vite sur un court et il a fait de très bons coups. Je m'en suis bien sorti pour terminer le set 6-4 et ensuite c'était un peu plus facile", a commenté le Serbe, toujours invaincu en 2020.