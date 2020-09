Service minimum pour le n°1 mondial. Très loin de son meilleur niveau, Novak Djokovic s’est néanmoins qualifié pour le 3e tour de l’US Open après sa victoire face au Britannique Kyle Edmund. Le Serbe, sur courant plus qu’alternatif, a dû se faire violence pendant quatre sets pour conserver son invincibilité cette saison. Il rencontrera l’Allemand Jan-Lennard Struff au prochain tour.

Un premier set concédé avant de dérouler : Djokovic n'a laissé que trop peu d'espoirs à Edmund

US Open Un peu de tension mais beaucoup d'aisance : bonne entrée en matière du Djoker HIER À 03:15

Dès les premiers jeux de la rencontre, Novak Djokovic a alterné le chaud et le (très) froid. Dans des conditions rendues difficiles par l’humidité, le Serbe n’a jamais réussi à se régler tout à fait face à Kyle Edmund. Le Britannique, au service et au coup droit dévastateurs, a joué crânement sa chance dans cette première manche. Plus entreprenant, c’est bien lui qui la remportera d’ailleurs au bout du tie break.

Un premier set assez insipide et une suite guère plus appétissante pour Djokovic. Mais même dans un mauvais jour, même à court d’énergie, le natif de Belgrade reste un sommet quasi inabordable. D’autant qu’Edmund va lui faciliter la tâche en offrant littéralement un break en début de deuxième manche, puis en commettant de plus en plus d’erreurs au fil de la rencontre (36 au total, 34 pour son adversaire).

Bis repetita face à Struff ?

Un peu plus mordant, Djokovic va alors peu à peu mettre la main sur le match… sans toutefois faire preuve d’une poigne de fer. En témoignent ses multiples échecs sur amorties et les debreaks réussis par Edmund. Insuffisant toutefois pour faire vaciller le récent vainqueur de Cincinnati. Sans briller, « Djoko » a pu lever les bras après plus de trois heures de jeu.

Un match loin d’être mémorable pour le n°1 mondial, qui ne retiendra sans doute que la victoire. Toujours invaincu en cette saison tronquée par la crise sanitaire, le Serbe en est désormais à 25 succès consécutifs. Une statistique qu’il soigne donc encore un peu plus avant son duel face à Jan-Lennard Struff. Un autre joueur costaud et puissant… que Djokovic a étrillé il y a quelques jours à Cincinnati. Et si le patron de l'ATP retrouve un peu d’allant d’ici là, difficile de ne pas voir le même scénario se répéter pour la revanche.

Masters Cincinnati Djokovic renverse Raonic et égale Nadal 29/08/2020 À 19:15