Naomi Osaka n’a pas (plus ?) peur du qu’en dira-t-on. Quelques jours après avoir affiché sa solidarité avec le mouvement du sport américain (en NBA notamment) qui dénonce les violences de la police à l’égard des Afro-Américains, la Japonaise a fait une entrée remarquée sur le court Arthur-Ashe en night session lundi. Elle a ainsi arboré un masque où était inscrit le nom de Breonna Taylor, une femme noire abattue par un policier en mars dernier.

Si l’absence de public est difficile à gérer pour elle comme pour ses collègues, surtout dans une enceinte aussi immense que le Ashe, Osaka espère bien que son combat lui donnera un supplément d’âme dans la quête d’un deuxième titre à Flushing Meadows. Après avoir difficilement passé le 1er tour, portera-t-elle le même masque lors de son prochain match ? "En fait, j’en ai 7. Et c’est assez triste que 7 masques ne soient pas suffisants par rapport au nombre de victimes et à leur nom. Mais j’espère que j’irai jusqu’en finale pour que vous puissiez les voir tous", a-t-elle dévoilé à sa sortie du court.

"Si vous ne m'aimez pas, c'est comme ça"

De nature timide, la tête de série numéro 4 a pris le taureau par les cornes ces dernières semaines et s’est fait violence en s’exposant davantage. Peu à l’aise avec son nouveau statut de star au départ, elle a pris conscience de ce qu’elle pouvait en faire. "Le message que je veux faire passer ? Je veux juste sensibiliser l’opinion. Je suis consciente que des millions de gens regardent le tennis dans le monde, et peut-être que tout le monde ne connaît pas l’histoire de Breonna Taylor. Et peut-être qu’en me voyant porter ce masque, ces personnes feront des recherches pour savoir ce dont il s’agit. Je pense que plus les gens au courant seront nombreux, plus ils s’y intéresseront", a-t-elle encore considéré.

Mais si cet engagement peut lui donner une force supplémentaire dans la quête du titre, il pourrait aussi s’avérer énergivore mentalement. Sous le feu des projecteurs, Osaka saura-t-elle faire face à la critique de ceux qui estiment que son rôle de joueuse n’est pas de faire passer des messages politiques ? "Beaucoup de gens me demandent si je suis plus stressée depuis que je me suis engagée de cette façon. Pour être honnête, pas vraiment. Si vous ne m’aimez pas, c’est comme ça. Vous comprenez, ce que je veux dire ? Je ne suis pas obligée d’être ici, mais je le fais par fierté", a-t-elle martelé (l’air de rien) de sa voix douce et indolente.

Sa jambe gauche lui fait encore mal

Une éventuelle victoire finale d’Osaka serait donc un symbole fort dans le contexte actuel aux Etats-Unis. Mais la route est encore longue, surtout que la Japonaise n’est pas encore à 100 % physiquement, deux jours après avoir dû déclarer forfait en finale du Premier 5 de Cincinnati, à cause d’une contracture à la cuisse gauche. "Je pourrais me sentir mieux. Mais je ne peux pas me plaindre puisque j'ai gagné le match. Mais pendant le match, ça s'est un peu aggravé. Je pense qu'il me manque un peu de temps de récupération."

Le jour de repos ne sera donc pas de trop avant un 2e tour explosif et dangereux face à l’imprévisible puncheuse italienne Camila Giorgi. "J'aime jouer ce style d'adversaire, qui frappe sur toutes les balles. C'est plus fun d'avoir en face quelqu'un qui prend aussi le match en mains, c'est moins stressant que de devoir finir soi-même tous les points", s’est toutefois réjouie Osaka. A elle maintenant de se montrer aussi percutante sur le court que dans ses dernières prises de parole. Il lui reste six masques à dévoiler encore.

