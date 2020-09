Tennis

VIDEO - Mannarino sur la "fake bulle" : "Nous sommes en fait dans un "environnement sous contrôle" "

US OPEN - Au micro d'Arnaud Di Pasquale et d'Antoine Benneteau dans l'émission DiP Impact, Adrian Mannarino a donné des nouvelles de Benoît Paire et expliqué pourquoi le Français, exclu du tournoi américain pour cause de Covid, a parlé de "fake bulle" après son retrait forcé du Grand Chelem. L'émission est à retrouver en intégralité en podcast sur toutes les plates-formes. (Réalisation: Seb.Petit)

