Tennis

VIDEO - US Open - Djokovic ou Cuevas et son smash sur les fesses : le Top 5 points de mardi

US OPEN - Premier tour et premiers bonbons. Découvrez les plus beaux points marqués dans la nuit de lundi à mardi avec un Novak Djokovic diabolique et un Pablo Cuevas inventif.

