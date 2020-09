Tennis

VIDEO - US Open - Le résumé deMatteo Berrettini - Andrey Rublev

US OPEN - Plus fort et plus solide, Andrey Rublev, 14e mondial, s'est qualifié pour les quarts de finale de l'US Open en dominant lundi Matteo Berrettini (8e) (4-6, 6-3, 6-3, 6-3), grâce à sa science tactique. Revivez les temps forts du match en vidéo.

00:03:05, 320 vues, il y a 6 heures