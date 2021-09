Tennis

US Open 2021 : Jenson Brooksby marque en contournant le filet et célèbre le point comme une victoire face à Taylor Fritz

US OPEN 2021 - Sacré point. Sacrée célébration. Jenson Brooksby a fait le spectacle pendant l'échange et dans la foulée de celui-ci, jeudi à Flushing face à Taylor Fritz. Voici son coup gagnant, en mode filet contourné, et la célébration qui suit. Il a pu, à nouveau, faire preuve d'une joie démonstrative au terme du match, qu'il a gagné 6-7, 7-6, 7-5, 6-2.

00:00:43, il y a une heure