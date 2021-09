Tennis

US OPEN - Medvedev et Raducanu, impitoyables de bout en bout

US OPEN 2021 - Daniil Medvedev et Emma Raducanu ont réussi un parcours extraordinaire à l'US Open en ne perdant qu'un set à eux deux. Une performance à saluer puisqu'il faut remonter à 1987 et les succès de Martina Navratilova et Ivan Lendl pour retrouver des champions n’ayant cédé qu’un petit set. Retrouvez toutes les stats de l'US Open dans Jeu, set et maths.

00:02:57, il y a 12 minutes