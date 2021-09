Tennis

Eurosport Tennis Club : Uniformisation du jeu et des surfaces ? "On est passé d'un certain excès à l'autre"

US OPEN 2021 - Sur le plateau de l'Eurosport Tennis Club, notre consultant Arnaud Di Pasquale discute ce mercredi avec les journalistes Laurent Vergne et Thomas Bihel de l’évolution du jeu et des surfaces, caractérisée par une tendance globale : l’uniformisation. Quelles en sont les proportions, les raisons et les illustrations ? Est-ce déplorable ? Voici un résumé de ce débat.

00:02:56, il y a une heure