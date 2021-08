Tennis

Le top 10 de Djokovic à l’US Open : Passing impossible, retour dantesque, coup de canon

US OPEN 2021 - En lice pour le Grand Chelem, Novak Djokovic a déjà réussi quelques coups mémorables à New York. Retrouvez les dix plus beaux points gagnants du Serbe au fil de ses passages à l'US Open. Que ce soit face à Federer, Nadal, Ferrer ou encore Wawrinka, le N.1 mondial a souvent fait lever la foule.

00:04:40, il y a une heure