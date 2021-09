Tennis

Medvedev vainqueur de Djokovic en finale de l'US Open : "Désolé Novak, pour moi, c'est toi le plus grand"

US OPEN 2021 - Entre la joie de remporter son premier titre du Grand Chelem et la tristesse de voir Novak Djokovic les larmes aux yeux sur le podium, Daniil Medvedev est passé par tous les états lors de cette finale mémorable. Le Russe a eu des mots bienveillants à l'encontre du Serbe, qui a échoué au pied d'un Grand Chelem, dont le Russe a le plus grand respect.

00:02:52, il y a une heure