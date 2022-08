Tennis

Retraite de Serena Williams - Le Top 10 de ses plus beaux coups à Flushing Meadows

US OPEN - Serena Williams pourrait prendre sa retraite après l'US Open 2022. Un tournoi qu'elle chérit tant Flushing Meadows aura été d'une importance capitale dans sa carrière. Sacrée à six reprises à New York, a elle su électrisé la foule avec des coups venus d'ailleurs. Voici notre Top 10 des plus beaux points à Flushing. Pour suivre ses adieux lors de l'US Open, abonnez-vous à Eurosport.

00:04:26, il y a 30 minutes