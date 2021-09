Tennis

Un Grand Chelem voué à l'échec ? "Même la machine Djokovic n'y est pas parvenue..."

US OPEN 2021 - Alors qu'il semblait être une machine implacable, capable de gagner partout et tout le temps, la machine Novak Djokovic s'est enrayée là où tout le monde la voyait s'imposer pour de bon, dans cette quête du Grand Chelem calendaire. Signe, pour Arnaud Di Pasquale, que le tennis est plus psychologique qu'autre chose. DiP impact est à retrouver en podcast en intégralité.

00:05:46, il y a 10 heures