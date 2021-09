Le conte de fées aura duré jusqu’au bout pour Emma Raducanu. Issue des qualifications, la Britannique remporte son premier titre du Grand Chelem au terme d’une finale maîtrisée de bout en bout (6-4, 6-3 en 1h51) face à Leylah Fernandez. Celle qui aura 19 ans le 18 novembre devient ainsi la première joueuse britannique à s’imposer en Majeur depuis Virginia Wade (trois titres entre 1968 et 1977). Comme depuis le début de son tournoi qui aura duré trois semaines, Raducanu n’a pas laissé échapper le moindre set. La voilà dans la cour des grandes.

Avant ce tournoi, on avait quitté Emma Raducanu sur le Central de Wimbledon prise de panique lors de son huitième de finale face à Alja Tomljanovic et jamais revenue sur le court à 6-4, 3-0. À domicile, la Britannique n’avait pas su gérer la pression. Alors elle avait prévu de quitter New-York dès la fin des qualifications et avait même déjà réservé ses billets d’avion retour pour le dimanche de veille de début de tournoi. Mais, en sport, rien n’est écrit et la Britannique se retrouvait encore sur le court ce samedi au début de la finale. Le match le plus important de sa jeune carrière pour un premier titre sur le circuit WTA.

